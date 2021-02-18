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خبر هام عن جائزة EuroMillions الكبرى! يمكن أن يفوز شخص من لبنان بالرقم القياسي بقيمة 202 مليون يورو

18
FEBRUARY
2021
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الجائزة الكبرى في سحب Superdraw من  EuroMillionsالبالغة قيمتها 202 مليون يورو هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ هذا اليانصيب، وقد يفوز بها أحدهم في السحب الذي يقام يوم الجمعة!

ثمة فرصة مهمة متاحة الآن للفوز بالجائزة الكبرى في سحب Superdraw من EuroMillions يوم الجمعة في 19 شباط 2021. للدهشة، يمكنك الفوز بالجائزة البالغة قيمتها 202 مليون يورو من راحة منزلك في لبنان! وعندما تشارك في EuroMillions، ستحصل أيضًا على فرصة للفوز بمليون يورو في السحب التابع ليانصيب إسباني مثير!

أطلق EuroMillions، وهو اليانصيب الأكبر في أوروبا، أحدث سلسلة سحوبات Superdraw في 5 فبراير 2021، مع جائزة كبرى معززة بقيمة 130 مليون يورو. مع عدم تسجيل أي فوز بالجائزة الكبرى في ذاك السحب، أو في السحوبات الثلاثة التالية، فقد دخل EuroMillions التاريخ بالفعل!

جائزة EuroMillions الكبرى تاريخية لأنها الأضخم على الإطلاق على لائحة جوائز هذا اليانصيب. ففي سحب Superdraw في 11 كانون الأول 2020، فاز لاعب واحد محظوظ في فرنسا بجائزة قدرها 200 مليون يورو. وبعد هذا السحب، تم رفع سقف جائزة EuroMillions الكبرى إلى 210 ملايين يورو. إذا لم يبتسم الحظ يوم الجمعة لأي فائز بالجائزة الكبرى الراهنة، والبالغة قيمتها 202 مليون يورو، فمن المحتمل جدًّا أن يقدم Superdraw جائزته القصوى في السحب التالي.

يمكن شراء تذاكر EuroMillions في تسعة بلدان مختلفة، ولكن بصفتك مقيمًا في لبنان، فلا يجب أن تكون مستثنى. أنت أيضًا تستطيع شراء تذاكر EuroMillions Superdraw عبر الإنترنت لدى موقع theLotter.com، وهو خدمة مرسال رائدة في العالم لبيع التذاكر عبر الإنترنت.

 

إليك طريقة اللعب للفوز بجائزة Superdraw الكبرى من لبنان

المشاركة في Superdraw متاحة للمقيمين في لبنان ليتمكنوا من تجربة حظهم والمشاركة في سحوبات EuroMillions عبر الإنترنت!

إذا كنت مقيمًا في لبنان وترغب في المشاركة في سحب Superdraw منEuroMillions ، ما عليك سوى فتح حساب علىtheLotter.com . يعدُّ شراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت لسحوبات Superdraw أمرًا بسيطًا كمثل شراء تذكرة شخصيًا. كل ما عليك فعله هو اختيار خمسة أرقام من نطاق 1 إلى 50، إضافةً إلى رقمين إضافيين يُعرفان باسم "نجمَي الحظ" أو Lucky Stars، من نطاق 1 إلى 12.

 

سيقوم theLotter بشراء تذاكر يانصيب EuroMillions الرسمية بالنيابة عنك والحفاظ عليها آمنة حتى إجراء السحب. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للفوز، فسيقوم theLotter بتحويل أموال الجائزة إليك من دون حسم أي عمولة. هذا يعني أن الجائزة الكبرى بكاملها قد تكون لك (مع احتساب الضرائب، حيثما ينطبق ذلك)! حتى إذا كانت تذكرتك تتطابق ولو جزئيًّا مع الأرقام المسحوبة، فلا يزال في إمكانك الفوز بإحدى الجوائز الثانوية الاثنتي عشرة المتفرعة في EuroMillions.

إلعب مع EuroMillions واحصل على فرصة إضافية لربح مليون يورو!

يحصل تلقائيًّا كل من اللاعبين المشاركين في يانصيب EuroMillions من خلال theLotter على فرصة ليتحول مليونيرًا مع اليانصيب الإسبانيEl Millón  (المليون) الذي ينظم سحوباته مرتين في الأسبوع.

عندما تشارك في EuroMillions، تتم طباعة رمز رقمي مكون من 9 أحرف وأرقام أسفل كل تذكرة تشتريها. إذا تطابقت شفرتك مع الرمز المسحوب في اليانصيب، فستربح جائزة المليون يورو.

هل سيصنع شخص من لبنان التاريخ ليلة الجمعة بفوزه بجائزة EuroMillions الكبرى بقيمة 202 مليون يورو التي حطمت الرقم القياسي؟ هل ستكون أنت؟ أمر واحد مؤكد؛ إذا لن تشارك في اللعبة، فلن تفوز بالجائزة الكبرى. لمزيد من المعلومات عن المشاركة في سحب Superdraw هذا الأسبوع، يرجى زيارة theLotter.com.

 

تقوم شركة Lotto Direct Limited بتشغيل موقعthelotter.com . Lotto Direct Limited مرخصة من اللجنة العليا للإشراف على ألعاب اليانصيب؛ مرجع الترخيص MGA/B2C/402/2017. يتاح اللعب لما هم فوق سن 18. يمكن أن تكون المقامرة ضارة إذا لم تخضع للسيطرة. يرجى اللعب بمسؤولية. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة https://www.rgf.org.mt/

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