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بعقليني : جبور ضمانة لحقوق الانسان

18
FEBRUARY
2021
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اعتبر الاب د. نجيب بعقليني رئيس جمعيّة عدل ورحمة، انتخاب المناضلة السيدة سوزان جبور رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة- جنيف، نتيجة  حتمية ومستحقة لنضالها الطويل،  ولمساعيها العملية في مجال حقوق الانسان، كما لعملها الدؤوب في مناهضة التعذيب، بطريقة علمية مبنية على ثقافتها الواسعة والعميقة، وانسانيتها الظاهرة، ولخدماتها المتواصلة والمتعددة في هذا المجال، على الصعيدين العالمي والوطني. 
 
بالتأكيد، سوف تسهم مهمتها الجديدة في دفع العاملين معها على متابعة قضايا حقوق الانسان، لاسيما الوقاية من التعذيب، بطريقة علمية وادارية، تصبّ في خانة نجاح عمل ورسالة مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. 
 
 وعليه تضع كل امكانيات الجمعيّات العاملة في حقوق الانسان، لاسيّما التي تعنى بمناهضة التعذيب في لبنان،  ومنها  جمعيّة عدل ورحمة في تصرفها، ودعم مهمتها المشرّفة، من خلال التعاون والتواصل والمشورة، بهدف تحسين ظروف الاشخاص المحرومين من حريتهم، كما ظروف احتجازهم، والبيئة السجنية، وتعزيز الضمانات القانونية وغيرها من العوامل والوسائل التي تسهم في الحدّ من التعذيب في اماكن الاحتجاز في بلادنا التي تعاني شتى أنواع " المصائب".
 
وتمنى الأب بعقليني للسيدة جبور كل التوفيق والنجاح في  مهمتها الجديدة ورسالتها التي نعول عليها كثيراً ، لانها ضمانة لحقوق الانسان في بلادنا، كما نتمنى مع  نضال السيدة جبور تحقيق الاهداف، المرجوة، من اجل الحد من العنف والجريمة على أنواعها، والكراهية والعنصرية، وتفشي الفساد الذي انهك ابناء الوطن ودمر حياتهم على جميع الصعد، بسبب عدم مسؤولية اغلب الطبقة السياسية ومن يدور في فلكهم، ونشر الوعي في ما خص احترام الحقوق التي تبقى منتهكة في بلادنا.
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