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الأسيرة المحررة نهال المقت لـRT: رفضت الإبعاد.. والإفراج كان دون شرط

18
FEBRUARY
2021
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روسيا اليوم : روت الأسيرة السورية المحررة نهال المقت تفاصيل ما تعرضت له خلال أسرها في إسرائيل، وأكدت أنها خرجت دون شروط بعدما رفضت إطلاق سراح مشروطا بالإبعاد.

 

ومن منزلها في مجدل شمس في الجولان العربي السوري المحتل، قالت المقت في اتصال مع RT إن إطلاق سراحها، وإغلاق ملف الحكم الصادر بحقها تم اليوم ودون شروط، وبعد مفاوضات مع الحكومة السورية عبر الحكومة الروسية.

 

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية اشترطت إبعادها إلى دمشق فرفضت ذلك

 

وروت المقت أنها تعرضت للاعتقال بعد رد فعلها على الحكم الذي صدر على شقيقها الأسير المحرر صدقي المقت في 2017، وبقيت تتعرض للمحاكمة وجلسات التحقيق.

 

وفي التاسع من حزيران الماضي، صدر الحكم عليها بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، بينها 6 أشهر مع الأشغال للتطبيق الفعلي، مع سنة من الوضع تحت المراقبة.

 

وختمت المقت حديثها بتوجيه تحية إلى بلدها "سوريا وشعبه المقاوم والجيش البطل وروسيا الصديقة"، ووجهت شكرا خاصا للرئيس بشار الأسد لأنه "هو الذي عمل على إطلاق سراحي من الأساس عبر الوسيط الروسي".

 

روسيا اليوم
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