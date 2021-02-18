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عناوين الصحف ليوم الخميس 18 شباط 2021

18
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 الأخبار : حكومة على أبواب صندوق النقد: سندفع الثمن مرتين

تفجير المرفأ: المحقق العدلي يهرطق

 

 

الديار : القطاع المصرفي أمام استحقاق الحقيقة أخر شباط ... والمُشكلة في السيولة
مصادر الديار : جهات سياسية تسعى لعرقلة تطبيق القرار الأساسي 154
رفع الدعم أصبح محتوماً مع اضمحلال الاحتياطي وتوقّعات برفع كامل في أيار

 

 


نداء الوطن : البطريرك رأس حربة "المشروع اللبناني" ضد "مشروع الدويلات"

الراعي "جدّي" وتهويل نصرالله "مرفوض": "بكركي ما بتمزح"

 

 

البناء : الإعلام الحربيّ للمقاومة يُتَرجِم تهديد نصرالله: إحداثيّات لمنشآت عسكريّة في المدن / حكومة 22 قيد التداول.. جنبلاط في عين التينة… والحريريّ في قطر… وباريس تشجّع
بايدن يتّصل بنتنياهو لساعة والموضوع الملف النوويّ الإيرانيّ.. فهل هناك قرار كبير؟

 

 

 

النهار : البطريرك الراعي لـ"النهار": المؤتمرات الدولية عُقدت سابقاً

 

 

 

الجمهورية : نصرالله فتح للحريري باب الحلحلة

 

 

 

اللواء : «كوما الحكومة» تعمّم الإجهاز على الدولة.. وقبضة نيابية على الإعلام!
فنيانوس ينضم إلى خليل وزعيتر بعدم الحضور إلى مكتب صوان.. والعاصفة تضرب الكهرباء والمستشفيات تنتفض

 

 

 

the daily star: Nasrallah’s Cabinet proposal fails to break gridlock

 

 

 

l'orient le jour : Nasrallah coupe l’herbe sous les pieds de Bassil

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