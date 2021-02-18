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أسرار الصحف ليوم الخميس 18 شباط 2021

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البناء : خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر حقوقية عن المسار الذي سيسلكه المحقق العدلي بعد كلام الأمين العام لحزب الله عن التحقيق الفني في انفجار المرفأ وشبهة المصلحة وراء احتجازه وتقاطعها مع مصالح شركات التأمين ودعوته للقاضي لقطع الطريق على التساؤلات بالإفراج عن هذا التحقيق وسألت عما إذا كانت لتسريبات توقيف الوزير يوسف فنيانوس ونفيها صلة بذلك بعد الدعوة.

 

كواليس

رأت مصادر عراقيّة متابعة للتحقيقات في صواريخ أربيل التي استهدفت القاعدة الأميركية ونفت فصائل الحشد وإيران علاقتها بها ان الشراكة العراقية الكردية الأميركية في التحقيق تتوقف امام تفاصيل قد تشير الى جهة ثالثة تريد تعطيل المفاوضات الدائرة حول الاتفاق النووي الإيراني.

 

 

 


اللواء : أسرار

لغز
يعيش أحد القضاة المكلفين بملف حيوي جداً أجواء اتخاذ قرار صعب، يعتقد أنه سيكون سلبياً!


غمز
تسود حالة من الاستياء لدى جمهور في جغرافيا واسعة، من حجب بعض المحطات عن هذه المناطق؟

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

تبين أن القرار الصادر عن وزير المالية رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 والرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 640/2020 والتعميم الصادر عن وزارة المالية رقم 114 والذي كرس التكليف وجباية الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، يخالف نص المادة 35 من قانون موازنة 2020 التي تفرض استيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان.

 

رغم تفاقم المشاكل البيئية وتحدياتها الصحية، لا يزال وزير البيئة دميانوس قطار مستنكفاً عن القيام بمهامه في مقابل الحديث عن تحريكه للمجلس الاعلى للمقالع والكسارات الذي يدرس عدداً من طلبات الترخيص "السياسية" خلافاً للقانون والمخطط التوجيهي.

 

تتجه سفارة الاتحاد الأوروبي في لبنان إلى اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه بعض الجهات الرسمية، بعد اكتشاف مخالفة عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي للمعايير البيئية والشروط الفنية والقانونية.

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