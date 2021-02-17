العاصفة الثلجية مستمرة... وهذا ما يحمله طقس الأيام المقبلة

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صدر عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية النشرة المسائية للطقس، وفيها:

الحالة العامة: يقع الحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير المنخفض الجوّي البارد joyce الذي تحول الى عاصفة ثلجية اليوم و يحمل معه أمطار غزيرة، رياح قويّة ، وثلوج على ارتفاعات متدنية ومتوسطة والتي قد تلامس ال ٤٠٠ متر خاصة شمال البلاد. ويستمر سيطرة JOYCE حتى مساء السبت مخلفة موجات من الصقيع .

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة منخفضة (الادنى هذا العام ) ،تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار . كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق و متقطع على ارتفاع ٨٠٠ متر نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ٦٠٠ متر خاصة شمال البلا.

الجمعة:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتعا الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة ، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق نهارًا، و تلامس ال ٨٠٠ متر ليلاً.

السبت:

غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال الليل، ويبقى التحذير من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية الناتج عن ذوبان الثلوج تحت ارتفاع ٩٠٠ متر و تجمدها ليلاً .

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين ٣٥ و ٥٠ كم/س تشتدً أحياناً لتصل الى ٧٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط الى سيء بسبب الضباب على المرتفعات وغزارة الأمطار؟

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين ٦٠ و ٩٠%.

حال البحر: هائج

حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

الضغط الجوي: ١٠١١ HPA

أي ما يعادل: ٧٥٨ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٢٢

ساعة غروب الشمس: ١٧:٢٢