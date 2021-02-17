هل أصدر القاضي صوان أصدر مذكّرة توقيف بحقّ الوزير السابق يوسف فنيانوس؟

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ذكرت وسائل إعلام أن القاضي فادي صوان أصدر مذكّرة توقيف بحقّ وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس بتهمة الاهمال والتسبب بانفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى قال مصدر قضائي لـ"الجديد" أنه "لا يمكن إصدار مذكرة توقيف للوزير السابق يوسف فنيانوس من دون مثوله.. والانباء عن المذكرة غير صحيحة."

وفي السياق عينه قالت مصادر قضائية لـ"ال بي سي" أنه "لا يمكن ان يصدر القاضي فادي صوان عبر الهاتف مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس قبل حصول جلسة الغد ويمكن لفنيانوس الإعتراض على التبليغ إذا لم يحصل قبل 3 أيام من موعد الجلسة".