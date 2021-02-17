نتيجة العاصفة الثلجية... انقطاع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الادارية

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنه، وبنتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، تعرضت الشبكة الكهربائية عند حوالي الساعة 16:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه ١٧/٢/٢٠٢١ إلى صدمة على خطوط التوتر العالي، مما أدى بدوره الى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية بالتتالي عن الشبكة الكهربائية.

وبناء عليه، انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، وحاليا تواصل الفرق الفنية جهودها لإعادة المجموعات تباعا الى الخدمة، وبالتالي إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا الى مختلف المناطق.