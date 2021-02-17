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ما أغلى عيدك (بقلم جومانا ناهض)

17
FEBRUARY
2021
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بقلم جومانا ناهض -


٨٦ سنة من عمرك نتمنّاها لو كانت من عمرنا.
يا ليتنا كلّنا نبلغ ال ٨٦ من العمر!
ليتنا عرفناك منذ سنتك الأولى، فالتّميّز والعبقريّة يظهران مذ تفتُّح العينان على الحياة.
ليتنا رافقناك في عقد من النّجاحات، عقد من التّقدّم، عقد من الالتزام، عقد من التّميّز، عقد من القيادة، عقد من القوّة والدّفاع، عقد من المواجهة وعقد من النّضال. ليتنا استطعنا أن نرافقك كلّ العقود وكلّ الأزمات والمحاولات والاصلاحات! لكن، هل يستطيع الغصن أن يثبت بدون الجذع؟ هل يستطيع الرّعد أن يسبق البرق؟ هل يستطيع الضّعيف أن يقوى إلّا بالاتّكاء على كتف القويّ؟ أنت الجذع،البرق والقويّ لذلك سنبقى على التّمنّي. سرّ العبقرية فيك هو أنّك تحمل روح الشّباب في الشيخوخة، ما يعني عدم فقدانك الحماس أبدًا، ونعرف أنّ ما في فكرك سيتحقّق لأنّك تفعل ما يجب فعله.
ثمانية عقود من الفخر والعزّة والعظمة جعلتنا نعيشها بحبّنا لكَ.
في حبّنا لك باقون، بنضالنا معك متمسّكون وعلى نهجك مستمرّون.
كلّ أعياد الدّنيا في كفّة وعيدك في كفّة. كلّ سنة وأنت بخير لنبقى نحن ولبنان بخير.

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