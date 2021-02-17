الثلوج على الـ 400 متر .. ومتى تنتهي العاصفة Joyce ؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن تستمر سيطرة المنخفض الجوي Joyce حتى يوم الأحد لنكون حينها مع موجات من الصقيع تمتد لليومين التاليين.

ويتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط بالمنخفض الجوّي البارد والعاصف والذي يحمل معه أمطارا غزيرة، ورياحا قويّة تقارب الـ ١٠٠كم/س شمال البلاد، وثلوجا على ارتفاعات متدنية ومتوسطة والتي تلامس الـ ٤٠٠ متر خاصة شمال البلاد.



الطقس المتوقع في لبنان:



اليوم الأربعاء:



غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية حيث يشتدّ تأثير العاصفة "Joyce"، وتصل سرعة الرياح الى ١٠٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية خلال الليل، يرتفع معها موج البحر الى ٤ أمتار، وتتساقط امطار تكون غزيرة احياناً ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد. وتتساقط الثلوج على ارتفاع ٨٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها خصوصا في المناطق الشمالية ليلامس الـ ٤٠٠ متر خلال الليل.



الخميس:

غائم جزئيا الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة منخفضة (الادنى هذا العام)، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٨٠٠ متر نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ٦٠٠ متر خاصة شمال البلاد.



الجمعة:

غائم جزئياً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانًا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق.