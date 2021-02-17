living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الثلوج على الـ 400 متر .. ومتى تنتهي العاصفة Joyce ؟!

17
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن تستمر سيطرة المنخفض الجوي Joyce حتى يوم الأحد لنكون حينها مع موجات من الصقيع تمتد لليومين التاليين.
ويتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط بالمنخفض الجوّي البارد والعاصف والذي يحمل معه أمطارا غزيرة، ورياحا قويّة تقارب الـ ١٠٠كم/س شمال البلاد، وثلوجا على ارتفاعات متدنية ومتوسطة والتي تلامس الـ ٤٠٠ متر خاصة شمال البلاد.


الطقس المتوقع في لبنان:


اليوم الأربعاء:


غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية حيث يشتدّ تأثير العاصفة "Joyce"، وتصل سرعة الرياح الى ١٠٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية خلال الليل، يرتفع معها موج البحر الى ٤ أمتار، وتتساقط امطار تكون غزيرة احياناً ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد. وتتساقط الثلوج على ارتفاع ٨٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها خصوصا في المناطق الشمالية ليلامس الـ ٤٠٠ متر خلال الليل.


الخميس:
غائم جزئيا الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة منخفضة (الادنى هذا العام)، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٨٠٠ متر نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ٦٠٠ متر خاصة شمال البلاد.


الجمعة:
غائم جزئياً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانًا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout