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العاصفة joyce تصعّد .. تفاصيل جديدة عنها!

17
FEBRUARY
2021
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الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي الأربعاء والخميس 17 و 18 شباط 2021

تقرير علمي للأب ايلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس

الوضع العام
بعد ان كثُرت الشائعات والأقاويل حول تراجع قوة العاصفة والثلوج ها هي JOYCE، تفرض ذاتها على الساحة بكل ما لديها من خيرات قطبية فاستحقت لقب "العاصفة الثلجية" الأعنف منذ ٦ سنوات، وسوف تصعّد نشاطها خلال هذين اليومين وتسمّك غطاءها الثلجي.
انه سيناريو 2014/2015
ربما تتذكرون ماذا حصل خلال صيف 2014 حيث ضربت لبنان والشرق الاوسط موجات مدارية لاهبة لفحت البقاع بحرارة لامست 48 درجة وكان عددها خمسة، فزنّرت الكتل المدارية الحارة شمال كندا والدول السكاندينافية وروسيا مشكّلة حصاراً على القطب الشمالي، فجاءت ردّة فعل المرتفع القطبي عنيفة على الشرق الأوسط واوروبا وجنوب شرق اميركا ووسط روسيا، خلال شتاء 2015، فضربت مناطقنا موجات جليدية شكلت ثلاثة عواصف ثلجية ترافقت مع انهيار درجات الحرارة الى -16 تحت الصفر في البقاع و -14 على 1200 متر، وصفر على الساحل اللبناني.

 

وربما تذكرون حين ضربت لبنان خلال صيف الماضي 2020، ثمانية موجات لاهبة وصلت خلالها درجات الحرارة الى 46 درجة في البقاع وامتدت الى اقصى شمال القارات الثلاثة لتحاصر الدائرة القطبية، طيلة الصيف، وطرحنا اثناءها سؤالاً: هل نحن امام سيناريو 2014/2015؟


تأتي JOYCE اليوم بطبل وزمر يدعمها المرتفع القطبي بكل ما لديه من برودة ويعطيها لقب "عاصفة ثلجية" تترافق مع تدني حاد بدرجات الحرارة وسوف تلامس الثلوج 500 متر شمالاً يوم الخميس ان لم يكن اقل من ذلك، فترسم سيناريو مشابه لثلوج 2015.


على عكس ما رسمته الرادارات من حيث دخول العاصفة اجواء لبنان، اذ كان متوقعاً ان يبدأ تأثيرها على المنطقة صباح الثلاثاء، فتأخرت السحب الركامية 8 ساعات ليخدم هذا التأخير محبي الثلوج وقد نتج عن هذا التأخر، تزامن الهطولات مع دخول الكتلة القطبية، فبدأت الامطار بعد الظهر وسرعان ما تحولت الى ثلوج بفعل البرد الشديد، منتصف الليل على 1000 متر، و900 متر صباح الاربعاء.


يغطي JET STREAM حالياً، لبنان وفلسطين والاردن، وسوف يزيد من نسبة الهطولات الثلجية والبرودة القطبية، وقد تحسنت نسبة الهطولات عما رسمته الخرائط منذ يومين بسبب الانحراف السريع للتيار النفاث نحو لبنان مرورا بالبحر الاسود، مساء امس، الامر الذي سيمدد مدة الثلوج حتى مساء الجمعة وتتحول متفرقة ومحلية وخفيفة حتى فجر الاحد مع انفراجات واسعة.


طقس مثلج يومي الاربعاء والخميس مع تدني اضافي بدرجات الحرارة واشتداد التراكم الثلجي وقد تطال الثلوج الشمال اللبناني في عكار 500 متر وربما 400 (احتمال وارد)
التراكمات الثلجية التقريبية:


700-800 = 10 - 17 cm
800-900m = 15-25 cm
950-1300m = 25-60 cm
1400-1700m = 55- 75 cm
1750-2000m= 65 - 85 cm
2000-2500m =90-120 cm
القرنة السوداء 150 cm
تتشكل النسافات الثلجية فوق الجبال وتزيد من نسبة التراكمات لتتخطى على الجبال ٦ امتار
الهطولات:
رفع التيار النفاث نسبة الرطوبة وبالتالي نسبة الهطولات لتتراوح بين 165مم ساحلاً و 90-110 مم بقاعاً.
وسوف يتحول ٩٥٪؜ منها الى ثلوج على الحبال التي تعلو 900 متر
درجات الحرارة:
سوف يؤثر المرتفع القطبي على موسكو واوكرانيا وحوض البحر الاسود بدرجات حرارة تتخطى -25 تحت الصفر، وبسبب انحراف منخفض البحر الاحمر اليوم من وسط افريقيا نحو شبه الجزيرة العربية ستنحرف معه البرودة القطبية (نحو الضغوط الجوية المنهارة) في المملكة السعودية (مناطق مدار السرطان) فتطال الجبهات القطبية الحوض الشرقي للبحر المتوسط بشكل متفاوت وتدخل الكتل الاشد برودة لبنان خلال يومي الاربعاء والخميس وتكون على الشكل التالي
ساحلا: 07 نهاراً و 04 ليلاً
من 400متر الى 600 متر 05 نهاراً و 03 ليلا
من 700 الى 900 متر 01 نهاراً و -2 ليلاً
من 1000-1300 متر -2 نهاراً و -4 ليلاً
من 1400-1700 متر -5 نهاراً و -10 ليلاً
من 1800-2200متر -6 نهاراً و -12 ليلاً
من 2300-3000متر -7 نهاراً و -16 ليلاً
القرنة السوداء -19 ليلاً بسبب قربها من طبقة 500hpa الباردة
الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء 07 نهاراً و 05 درجات ليلاً
في البقاع: 2 نهاراً و -3 ليلا
على الجبال 1200 متر: -2 نهاراً و -5 ليلا
على الجبال 2000 متر: -6 نهاراً و -12 ليلا
الرياح: غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 55 و 80 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1005hpa
الرطوبة: بين 85 و 100%
البحر: مائج ٦ الى امتار.
نسبة الهطولات 100%

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