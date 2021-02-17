اعتراض متدحرج على رفض وزيرة الاعلام تلقيح الاعلاميين!

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يتخذ الاعتراض الاعلامي طابعا متدحرجا، احتجاجا على رفض وزيرة الاعلام منال عبد الصمد إدراج الاعلاميين بمختلف فئاتهم في المرحلة الاولى من حملة التلقيح ضد جائحة كورونا.

وسبق لوزير الصحة حمد حسن أن أعلن رسميا أن الاعلاميين سيتلقون اللقاح إبتداء من الاسبوع المقبل.

وبدا مستغربا أن تظهر وزير الاعلام بمظهر المعترض على هذه الخطوة بما يتناقض مع دورها في حماية مصالحهم، وأولى مصالحهم في هذه المرحلة التحصن ضد الوباء.

ويتجه الجسم الاعلامي الى حركة اعتراض واسعة وتصعيدية في حال تبيّن أنه سيُستثنى من الحصول على الطعم، وصولا الى مقاطعة شاملة لكل من يمنع عليه هذا الحق.