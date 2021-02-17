العاصفة "joyce" في لبنان... إليكم حال الطرقات الجبلية!

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أعلنت "غرفة التحكم المروريّ" في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" أن "الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا الأرز، كفردبيان حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، جرد مربين الهرمل، شبعا كفرشوبا وشبعا راشيا، تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة، طرقات الشوف الاعلى كفريا نيحا مرستي جباع بعذران الخريبة الباروك عين زحلتا".

وأضافت أن طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج، أمّا طريق ضهر البيدر فسالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط.

إلى ذلك، أشارت إلى أن "طريق عام القبيات الهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج".