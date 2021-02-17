عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 شباط 2021

الأخبار : في 8 سنوات فقط: 7 مليارات دولار أرباح أصحاب المصارف
تشكيلة الحريري: ممنوع «تدخّل» عون!
نصرالله للعدوّ: القرية بمستوطنة... والمدينة بمدينة | التدويل مرفوض ونتفّهم مطالب البعض في الحكومة
الديار : حراك ديبلوماسي داخلي يواكب الدفع الدولي لتشكيل حكومة... وتصعيد درزي
الحريري يحط اليوم في قطر ويعمم على نوابه وقف السجالات مع العونيين
استعار الكباش بين «الوطني الحر» و«التقدمي الاشتراكي» : لا خطوط حمراء
نداء الوطن : ردّ على طرح الراعي: التدويل ممنوع
نصر الله ضرب "عصفورين بحجر": "لا 18 ولا ثلث معطل"
النهار : استدراج الخلاف على الحكومة إلى مناخ طائفي!
الجمهورية : التأليف ينتظر ضغطاً خارجياً للتسوية
التضخم يلتهم الرواتب
البناء: نصرالله : } أفرجوا عن تحقيق المرفأ } لحكومة توازن الأرباح عدداً وحقائب } التدويل حرب / } المنطقة تتغيّر والعالم يتغيّر } صفقة القرن ماتت } زمن محور المقاومة } الكيان سيدفع الثمن
اللواء: الاتصالات تلجم «الاشتباك الرئاسي».. وعيون النواب على قرض الفقراء!
الحريري إلى الدوحة اليوم.. ونصر الله يرفض التدويل ومع حكومة من 20 وزيراً
the daily star: Macron delays sending envoy to Lebanon
l'orient le jour: Moscou s’aligne sur la feuille de route française