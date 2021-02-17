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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 شباط 2021

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 الأخبار : في 8 سنوات فقط: 7 مليارات دولار أرباح أصحاب المصارف

تشكيلة الحريري: ممنوع «تدخّل» عون!
نصرالله للعدوّ: القرية بمستوطنة... والمدينة بمدينة | التدويل مرفوض ونتفّهم مطالب البعض في الحكومة

 

 

 

الديار : حراك ديبلوماسي داخلي يواكب الدفع الدولي لتشكيل حكومة... وتصعيد درزي
الحريري يحط اليوم في قطر ويعمم على نوابه وقف السجالات مع العونيين
استعار الكباش بين «الوطني الحر» و«التقدمي الاشتراكي» : لا خطوط حمراء

 

 

 


نداء الوطن : ردّ على طرح الراعي: التدويل ممنوع
نصر الله ضرب "عصفورين بحجر": "لا 18 ولا ثلث معطل"

 

 

 


النهار : استدراج الخلاف على الحكومة إلى مناخ طائفي!

 

 



الجمهورية : التأليف ينتظر ضغطاً خارجياً للتسوية

التضخم يلتهم الرواتب

 

 


البناء: نصرالله : ‭}‬ أفرجوا عن تحقيق المرفأ ‭}‬ لحكومة توازن الأرباح عدداً وحقائب ‭}‬ التدويل حرب / ‭}‬ المنطقة تتغيّر والعالم يتغيّر ‭}‬ صفقة القرن ماتت ‭}‬ زمن محور المقاومة ‭}‬ الكيان سيدفع الثمن

 

 


اللواء: الاتصالات تلجم «الاشتباك الرئاسي».. وعيون النواب على قرض الفقراء!
الحريري إلى الدوحة اليوم.. ونصر الله يرفض التدويل ومع حكومة من 20 وزيراً

 

 

 


the daily star: Macron delays sending envoy to Lebanon

 

 

 

l'orient le jour: Moscou s’aligne sur la feuille de route française

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