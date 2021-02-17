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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 شباط 2021

17
FEBRUARY
2021
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر مالية إن نسبة الـ 15% من الودائع التي تشكل الاحتياط الإلزامي لدى مصرف لبنان انخفضت خلال عام الى أقل من 15 مليار دولار بسبب عمليات السحب التي تمّت لودائع وبيع الشيكات والتحويل من الدولار إلى الليرة بحيث بات لدى المصرف المركزي قرابة 3 مليارات يستطيع التصرف بها لمصلحة خطة الدعم من دون المساس بالاحتياط.

 


كواليس

توقعت مصادر على صلة بالاتصالات الدولية الهادفة الى تخفيض التوتر في مسار العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني أن يشهد هذا الأسبوع خطوة أميركيّة تتعلق باستثناءات من نظام العقوبات كإشارة إيجابية أملاً بأن تلاقيها إيران بتجميد إجراءات الخروج من الاتفاق المقرّرة الأسبوع المقبل.

 

 

 

اللواء : أسرار

لغز
استجاب مرجع كبير إلى «رغبة صديقة، باللجوء إلى التهدئة لمنع تفاقم الوضع، وحصول انعكاسات لا تفيد إعادة وصل ما انقطع.


غمز
لوحظ حرص مسؤول رسمي على عدم إجراء لقاءات واتصالات سياسية، بعد مبادرة لم يكتب لها النجاح..


همس
تخوف وزير مال سابق من أن يؤدي السعي إلى تناتش قرض البنك الدولي إلى تأخيره أو إلغائه!

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

أبدى مدير عام مصلحة الابحاث الزراعية بشكل علني انزعاجه من عدم تضمين اسمه ضمن اللائحة الملونة التي صدرت عن بعبدا والتي كشف عنها الرئيس سعد الحريري.

 

سربت جهات سياسية عدة مستندات صادرة عن ممثل شركة دولة غير عربية مشغلة للبواخر تتضمن تعهد الشركة بتسديد عمولات الى اشخاص مقربين من اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة العقد مع الشركة.

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