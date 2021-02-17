حبّ الله يضع حداً لاحتكار الإسمنت بفتح باب الإستيراد

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نداء الوطن : أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله تحديد الوزارة سعر طن الترابة بـ240 ألف ليرة إضافة إلى الـTVA، وذلك بعد تزايد الاحتكار والامتناع عن التسليم وتفلت الأسعار وارتفاع سعر الطن إلى ما يزيد على 1,300,000 ألف ليرة وهو أمر غير مقبول".

وقال في تصريح: "لذلك عمدنا إلى فتح باب الاستيراد لكل من يرغب شرط التزام المعايير البيئية والنوعية والمواصفات والأسعار التنافسية".

وأوضح أنه "مستعد فوراً لتوقيع إذن الاستيراد للاستعمال الخاص، أما للتجارة فعلى الشخص المعني أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مبيناً التزام الشروط التي ذكرتها وهي المعايير البيئية والنوعية والسعر".

وكشف أنه "تم التفاوض مع شركات الاسمنت الثلاث التي التزمت السعر الرسمي وهي تسلم المادة بصورة طبيعية، مع التشديد على أن مراقبي وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية يقومون بالكشوفات والرقابة وتسطير محاضر ضبط ضد المخالفين لضرب الاحتكار، على أن تقفل المستودعات والمتاجر المخالفة إذا تكررت عمليات الاستغلال والاحتكار".