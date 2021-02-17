living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القاضي صوان يتجه لاستدعاء رجال أعمال سوريين للتحقيق

17
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية : يوسف دياب- 

سطر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استنابات الى الأجهزة الأمنية اللبنانية، طلب بموجبها تبيان كامل هويات رجال الأعمال السوريين الذين يحملون أيضا الجنسية الروسية، والتثبت مما إذا لهم مكان إقامة في لبنان تمهيدا لاستدعائهم الى التحقيق.

 

ويأتي هذا الإجراء غداة التقارير التي وردت إلى القاضي صوان من مصادر متعددة، وتفيد بأن رجال أعمال على "علاقة مباشرة بالنظام السوري"، ويقفون وراء صفقة شراء شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا بواسطة شركات مسجلة بأسمائهم في بريطانيا وتتخذ نفس العنوان العائد لشركة «سفارو ليمتيد»، وشحنها الى مرفأ بيروت.

 

الى ذلك بعث القاضي صوان كتابا الى السلطات الفرنسية عبر سفارة بلادها في بيروت، لاستيضاح أسباب تأخر الخبراء الفرنسيين في إيداعه تقريرهم بنتائج عملهم الفني والتقني في المرفأ، والذي يحسم بشكل عملي أسباب الانفجار وما اذا كان ناتج عن عمل أمني أو خطأ بشري، وهو ما يرتب نتائج مختلفة لأي من الفرضيتين.

 

في هذا الوقت مثل رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي أمام القاضي صوان، بصفته الممثل المعنوي لإدارة المرفأ المدعى عليها، واستمهل لتقديم دفوع شكلية، فأرجئ استجوابه الى يوم الاثنين المقبل، كما أرجأ صوان الى الموعد نفسه استجواب المدعى عليه مصطفى بغدادي الوكيل البحري لباخرة «روسوس» التي نقلت نترات الأمونيوم من جورجيا الى بيروت، وذلك بعدما قدم وكيله المحامي صخر الهاشم معذرة طبية لكون بغدادي مريض ويعالج في مستشفى الجامعة الأميركية، على أن يستجوب المحقق العدلي يوم الخميس المقبل وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس والمدير الإقليمي السابق لجمارك بيروت موسى هزيمة كمدعى عليهما.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout