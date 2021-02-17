القاضي صوان يتجه لاستدعاء رجال أعمال سوريين للتحقيق

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الأنباء الكويتية : يوسف دياب-

سطر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، استنابات الى الأجهزة الأمنية اللبنانية، طلب بموجبها تبيان كامل هويات رجال الأعمال السوريين الذين يحملون أيضا الجنسية الروسية، والتثبت مما إذا لهم مكان إقامة في لبنان تمهيدا لاستدعائهم الى التحقيق.

ويأتي هذا الإجراء غداة التقارير التي وردت إلى القاضي صوان من مصادر متعددة، وتفيد بأن رجال أعمال على "علاقة مباشرة بالنظام السوري"، ويقفون وراء صفقة شراء شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا بواسطة شركات مسجلة بأسمائهم في بريطانيا وتتخذ نفس العنوان العائد لشركة «سفارو ليمتيد»، وشحنها الى مرفأ بيروت.

الى ذلك بعث القاضي صوان كتابا الى السلطات الفرنسية عبر سفارة بلادها في بيروت، لاستيضاح أسباب تأخر الخبراء الفرنسيين في إيداعه تقريرهم بنتائج عملهم الفني والتقني في المرفأ، والذي يحسم بشكل عملي أسباب الانفجار وما اذا كان ناتج عن عمل أمني أو خطأ بشري، وهو ما يرتب نتائج مختلفة لأي من الفرضيتين.

في هذا الوقت مثل رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي أمام القاضي صوان، بصفته الممثل المعنوي لإدارة المرفأ المدعى عليها، واستمهل لتقديم دفوع شكلية، فأرجئ استجوابه الى يوم الاثنين المقبل، كما أرجأ صوان الى الموعد نفسه استجواب المدعى عليه مصطفى بغدادي الوكيل البحري لباخرة «روسوس» التي نقلت نترات الأمونيوم من جورجيا الى بيروت، وذلك بعدما قدم وكيله المحامي صخر الهاشم معذرة طبية لكون بغدادي مريض ويعالج في مستشفى الجامعة الأميركية، على أن يستجوب المحقق العدلي يوم الخميس المقبل وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس والمدير الإقليمي السابق لجمارك بيروت موسى هزيمة كمدعى عليهما.