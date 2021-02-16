هيئة كسروان الفتوح في التيار تستنكر الهجوم الذي يتعرّض له مستشفى فتوح كسروان الحكوميّ

بيان صادر عن هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ

إنّ هيئة قضاء كسروان- الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ، تستنكر الهجوم الذي يتعرّض له مستشفى فتوح كسروان الحكوميّ بشخص مديره الدكتور اندره القزيلي المشهود لمناقبيّته كما لكفاءته المهنية والدكتورة نتالي رزق التي تواكب والفريق الطبيّ والتمريضيّ مرضى كورونا بكلّ تفانٍ ودقّة بحسب البروتوكولات المعتمدة في كافة المستشفيات. فلعلّ ريادة مستشفى فتوح كسروان الحكومي في مواجهة فيروس كورونا من الناحيتَيْن الطبيّة والانسانيّة تزعج صغار النفوس ورعاة المصالح الضيقة. لهؤلاء نؤكّد أنّهم يصطادون في الماء العكر مستغلّين وجع أهل المريض ولوعتهم بسبب فقدانه لتسجيل أهدافٍ رخيصة باتت واضحة للعَلَن.

ولا يسعنا في الختام إلا تقديم كامل مشاعر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد من جراء مضاعفات فيروس كورونا، متسلّحين بالايمان المسيحيّ على رجاء القيامة.