22 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة، انه ب"استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 11 و13 و14 شباط الجاري، أظهرت النتائج وجود اثنتين وعشرين (22) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 11/2/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)



وجاءت نتائج 13/2/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)



وجاءت نتائج 14/2/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3338 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)".