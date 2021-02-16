تركيا ردّت...ما الجديد عن ابراهيم غزال زوج وقاتل زينة كنجو؟

تلقّت النيابة العامة التمييزية اليوم جوابا من السلطات التركية حول مراسلتها بشأن تعميم بلاغ البحث والتحري الدولي الذي اصدرته بحق ابراهيم غزال قاتل زوجته زينة كنجو خنقا في منزلهما في محلة عين المريسة.
وأفادت السلطات التركية في مراسلتها بأنها عمّمت البلاغ الصادر بحق غزال على أراضيها لتوقيف المطلوب وتسليمه الى لبنان.
وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اصدر قرارا طلب فيه تعميم بلاغ بحث دولي بحق غزال على جميع دوائر الانتربول في العالم، وخصوصا أنتربول أنقرة، وعند توقيفه إعلام النيابة العامة التمييزية بذلك ليصار الى إرسال ملف استرداده بالطرق الديبلوماسية وفقا للأصول القانونية المعمول بها.
كما كلف القاضي الخوري شعبة الإتصال الدولي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون القرار المذكور .
يذكر ان قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل بو سمرا اصدر مذكرة توقيف غيابية بحق غزال بجرم قتل زوجته عمدا.