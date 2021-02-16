تركيا ردّت...ما الجديد عن ابراهيم غزال زوج وقاتل زينة كنجو؟

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تلقّت النيابة العامة التمييزية اليوم جوابا من السلطات التركية حول مراسلتها بشأن تعميم بلاغ ‏البحث والتحري الدولي الذي اصدرته بحق ابراهيم غزال قاتل زوجته زينة كنجو خنقا في ‏منزلهما في محلة عين المريسة.‏

وأفادت السلطات التركية في مراسلتها بأنها عمّمت البلاغ الصادر بحق غزال على أراضيها ‏لتوقيف المطلوب وتسليمه الى لبنان.‏

وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اصدر قرارا طلب فيه تعميم بلاغ بحث ‏دولي بحق غزال على جميع دوائر الانتربول في العالم، وخصوصا أنتربول أنقرة، وعند توقيفه ‏إعلام النيابة العامة التمييزية بذلك ليصار الى إرسال ملف استرداده بالطرق الديبلوماسية وفقا ‏للأصول القانونية المعمول بها.‏

كما كلف القاضي الخوري شعبة الإتصال الدولي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ ‏مضمون القرار المذكور .‏

يذكر ان قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل بو سمرا اصدر مذكرة توقيف غيابية ‏بحق غزال بجرم قتل زوجته عمدا.‏