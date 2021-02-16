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وقائع صادمة.. هكذا استُغلَّت ابنة الـ12 عاماً في اوسخ وكر للدعارة في لبنان !

16
FEBRUARY
2021
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إن شبهت حيوانًا ما بِها، فصدقًا سيخجل ورُبما سيتبرأ من أمثالها ممن ليس لديهن حتى ذرّة أخلاق أو بقايا حياء، فمن أي "طينة" أنتِ حتى يتحوّل ينبوع الحنان إلى منبع الالام لملاك ذنبها الوحيد أنك حملتها في أحشائك الملوثة تمامًا كأناملك التي ساهمت في فض بكارتها بوحشية. والثمن؟ كم قرش "عقد حقك".

هي أمٌّ لبنانية - وعذرًا سلفًا يا كُلّ العالم على هذا التشبيه - فقدت انسانيّتها وتجرّدت من حسّها بالأمومة على ابنتها القاصر، ابنة الـ12 عامًا. لم تكتف تلك باستقبال "زبائنها" أمام أعين فلذة كبدها كما يُفترض أن تكون بل قدمتها فريسةً لعشيقها وقوادها – من الجنسية السورية - بعد أن أُعجب بها، بطفلة لم يكتمل حتى نموها بعد!

تفاصيل الواقعة تكشفت بعد توارد معطيات معززة بتقارير أمنية ومعلومات متقاطعة تتحدث عن استغلال فتاة قاصر وتشغيلها في مستنقع الدعارة عبر تقديمها كسلعة للزبائن لاستخدامها جسديًا كما يحلو لهم بأبخس الأثمان وذلك داخل أحد المنتجعات السياحية البارزة في الرميلة والجية والتي تُمارَس فيها أعمال الدعارة لزبائن غالبيتها من المستوى الرفيع!

هذه الوقائع الصادمة والمروعة استدعت بالجهات الأمنية إلى التدخل في الملف والتوسع في تحقيقاتها، وبعد صولات وجولات تمكن المعنيون من كشف اللثام عنها والإيقاع بالشبكة الكبيرة التي سبق وأوقف رأسها المدبر "وليد موسى" أحد تجار البشر اللبنانيين - وعاد وأخلي سبيلهُ بعد قُرابة ثلاثة اشهر بفضل بعض التدخلات لأحد السماسرة، نعم يا له من واقع مضحك مبكي.

عملية المتابعة والرصد أسفرت عن توقيف الأم فضلاً عن أفراد الشبكة ورأسها المدبر بجرم الاتجار بالبشر فيما تم وضع الفتاة بعهدة احدى الجمعيات. وبحسب معطيات "رادار سكوب" تبين من خلال اعترافات بائعة الهوى تلك أي "الأم" والقوادة لابنتها في الوقت عينه أنهم أقدموا على احتجاز الفتاة القاصر "نتحفظ عن ذكر اسمها" داخل الفندق التي يديره الرأس المدبر وارغامها على ممارسة الدعارة يوميًا تحت وطأة التهديد والترهيب.

حسنًا، يتضح من هذه القضية ان اللحم لدى بعضهن رخيص لكن الضنى؟ هذا نموذج من نساء يستحقن أن يداسوا تحت الأقدام لفراغ ذاك الذي يقع بين الرئتين من الرحمة ولتخطيهن كل معاني الإنسانية.


خاص رادار سكوب

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