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بالصور - في لبنان: اعتداء وحشي ضحيته طفلة !

16
FEBRUARY
2021
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كشف الإعلامي "جو معلوف" عن إعتداء وحشي جديد، وهذه المرّة كانت الضحية طفلة تعرّضت للتعذيب على يد زوجة والدها.ونشر معلوف صور الطفلة المعنّفة عبر حسابه الرسمي على موقع فايسبوك، مرفقًا إياها بتغريدة قال فيها:

"بعد أن وصلتنا ليلاَ صور تظهر اعتداء وحشي على طفلة من الجنسية السورية على يد زوجة والدها اتصلنا بالقاضية نازك الخطيب التي تحركت سريعاً وأوعزت مخفر غزير بالتدخل وتوقيف الوالد وزوجته. التحقيق جاري بإشراف القاضية الخطيب على أن يتم الاستماع إلى إفادة الطفلة بحضور المندوبة الاجتماعية واحالة ملفها إلى قاضية الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها. إننا نشكر المواطن الذي قام بإبلاغنا ونطلب من جميع من يعلم بحالات مماثلة التواصل معنا لنتحرك باتجاه القضاء الذي لن يتساهل بمحاسبة كل معتدي على قاصر وحمايتهم من التعنيف."

وأضاف معلوف:" تبين بعد تحقيقات قوى الأمن الداخلي واستدعاء الطبيب الشرعي بناءً لتكليف من القاضية نازك الخطيب أن الطفلة وبالاضافة إلى تعرضها للضرب الوحشي تعاني من كسر في الجمجمة يحتاج لدخولها إلى المستشفى. يذكر أن القاضية الخطيب قررت توقيف زوجة الوالد بعد الاستماع إلى إفادة الطفلة وشقيقتها."

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