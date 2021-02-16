هيئة الأطباء في التيار تستنكر بشدة الإعتداء الذي تعرضت له الدكتورة ناتالي رزق في مستشفى البوار

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صدر عن هيئة الاطباء في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تستنكر هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر بشدة الإعتداء الذي تعرضت له الزميلة الدكتورة ناتالي رزق في مستشفى فتوح كسروان الحكومي- البوار، كما تشجب التحريض الإعلامي من قبل أبواق معروفة الغايات والأهداف.

وتناشد الهيئة نقيب أطباء لبنان ووزير الصحة التحرك سريعاً وبشكل فعال للوقوف الى جانب د. رزق ومن خلالها الى جانب كل أطباء لبنان، وتطلب من القضاء الحزم في التعاطي مع ما حصل ومعاقبة المعتدين وكل من افترى وشهّر إعلامياً.

وتذكّر الهيئة المواطنين بأن أي إتهام بخطأ طبي يصدر حصراً عن اللجان المختصة في نقابة الأطباء، ومن يملك إثباتات عن أي تقصير فليتوجه إلى القضاء الطبي، أما رمي الاتهامات جزافاً والإعتداءات الجسدية والمعنوية والتشهير الإعلامي فهي جرائم يعاقب عليها القانون.