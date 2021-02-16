إخبار ضد mtv وديما صادق

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بعد مرور أسبوع على بث mtv حلقة «حكي صادق» التي اتهمت مباشرة «حزب الله» بالضلوع في اغتيال لقمان سليم وكل من سبقه من صحافيين، الى جانب ممارستها لعبة الإجتزاء والتوليف المزوّر لكلام أمين عام الحزب وتظهيره بأنه كان يهدّد بالقتل معارضيه، تقدم المحامي غسان المولى، نيابة عن توكيل من الإعلاميين: خليل نصر الله، نبيه عواضة، وشوقي عواضية، باخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق قناة mtv، ممثلة برئيس مجلس إداراتها ميشال المر، وبحق مقدمة البرنامج ديما صادق، بجرائم «دس الدسائس والفتن والقدح والذم والافتراء الجنائي، وإثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف»، وكون صادق قد قدمت هذه الإتهامات بدون أي أدلة.



وقد أحال القاضي غسان عويدات الإخبار إلى المباحث الجنائية المركزية. وكان الحلقة التي قامت المحطة بإزالتها عن موقعها الإلكتروني، ادعت ادارتها بأنها لم تتطلع على مضمونها مسبقاً، بعد تدخل «المجلس الوطني للإعلام» واتصاله بالمرّ. وهذا ما كررته صادق أمس في حلقتها، قائلةً بأنها تتحمل «مسؤولية» ما أدلت به ولا علاقة للمحطة به، في استخفاف واضح بعقول المشاهدين، وضرب لأي آلية عمل داخل المؤسسات الإعلامية.