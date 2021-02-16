living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إخبار ضد mtv وديما صادق

16
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد مرور أسبوع على بث mtv حلقة «حكي صادق» التي اتهمت مباشرة «حزب الله» بالضلوع في اغتيال لقمان سليم وكل من سبقه من صحافيين، الى جانب ممارستها لعبة الإجتزاء والتوليف المزوّر لكلام أمين عام الحزب وتظهيره بأنه كان يهدّد بالقتل معارضيه، تقدم المحامي غسان المولى، نيابة عن توكيل من الإعلاميين: خليل نصر الله، نبيه عواضة، وشوقي عواضية، باخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق قناة mtv، ممثلة برئيس مجلس إداراتها ميشال المر، وبحق مقدمة البرنامج ديما صادق، بجرائم «دس الدسائس والفتن والقدح والذم والافتراء الجنائي، وإثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف»، وكون صادق قد قدمت هذه الإتهامات بدون أي أدلة.


وقد أحال القاضي غسان عويدات الإخبار إلى المباحث الجنائية المركزية. وكان الحلقة التي قامت المحطة بإزالتها عن موقعها الإلكتروني، ادعت ادارتها بأنها لم تتطلع على مضمونها مسبقاً، بعد تدخل «المجلس الوطني للإعلام» واتصاله بالمرّ. وهذا ما كررته صادق أمس في حلقتها، قائلةً بأنها تتحمل «مسؤولية» ما أدلت به ولا علاقة للمحطة به، في استخفاف واضح بعقول المشاهدين، وضرب لأي آلية عمل داخل المؤسسات الإعلامية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout