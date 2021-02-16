البابا يعيّن الاباتي مارون الشدياق رئيساً لدير أم الله الماروني في إيطاليا

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وزّع المركز الكاثوليكي للاعلام اليوم البيان الصادر عن أمانة سرّ الرهبانيّة المارونيّةّ المريميّة حول تعيين الاباتي مارون الشدياق رئيساً لدير أم الله الماروني في ايطاليا.

وجاء في البيان: "إنّ قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس قد أنشأ بتاريخ التاسع من شهر شباط 2021 ديراً مستقلاً ذات حق حبري باسم "دير أمّ الله المارونيّ في إيطاليا"، وذلك بموجب القوانين 433- 434 من الشرع الكنسي العام، وعيّن له رئيساً قدس الأباتي مارون الشدياق الجزيل الاحترام، معفياً إياه من رئاسة الرهبانيّة المارونيّة المريميّة ومن الانتماء إليها.



إنّ الرهبانيّة المارونيّة المريميّة تتمنّى لقدس الأباتي التوفيق في عيش دعوته الرهبانيّة الجديدة هذه".