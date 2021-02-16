الجامعة اللبنانية بحاجة لاساتذة في هذه الكلية

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أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه PHD - أطباء اختصاصيين ومدربين للتدريس في كلية الصحة العامة في الاختصاصات الآتية:
أساتذة من حملة PHD اختصاص:
- Staps - NeuroSciences (1فرع)
- Health Technology Assessment (فرع 2)
- Clinical Research فرع2) )
أساتذة أطباء اختصاص:
- Ophtalmologie فرع2) )
- ORL (فرع 2و 5)
- Pneumologie فرع3) )
- Cardiologie فرع5) )
تدريب اختصاص:
- ماستر تأهيل نفسي حركي (فرع 2)
- ماستر عمل اجتماعي (فرع 2)
- إجازة في علوم الأشعة (فرع 3)
- ماستر تقويم نطق (فرع 4 و 5)
- ماستر قبالة قانونية (فرع 4 و 5)
- ماستر علم تغذية (فرع 3)
وأشارت الى ان الطلبات تقدم لدى أمانة السر في عمادة كلية الصحة العامة - الفنار أيام 18 و 22 و 23 و 24 شباط 2021 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.