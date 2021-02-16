الرئيس عون عرض مع بو صعب للتطورات السياسية والمستجدات الحكومية ومع أبو زيد لنتائج زيارته الى موسكو

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بوصعب: تمنيت على الرئيس المضي في التدقيق المالي الجنائي حتى النهاية وتنظيم طاولة حوار للبحث في تطبيق ما تبقى من "الطائف" ليصبح لبنان دولة مدنية فعلية

أبو زيد: الجانب الروسي ابدى استعداده لتقديم هبة من لقاح "سبوتنيك" الى لبنان





استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب الياس بوصعب واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الحكومية. وأوضح النائب بوصعب انه تمنى على الرئيس عون العمل خلال ما تبقى من العهد على تحقيق امرين أساسيين، الأول المضي حتى النهاية في موضوع التدقيق المالي الجنائي، والثاني تنظيم طاولة حوار للبحث في تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف ليصبح لبنان دولة مدنية فعلية تؤكد على هويته العربية من جهة، وتطبق اللامركزية الإدارية الموسعة من جهة أخرى، فضلا عن تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية.

وتناول النائب بوصعب موضوع تشكيل الحكومة، فقال: "سمعت الرئيس الحريري يقول انه على استعداد ان يقترح على رئيس الجمهورية ثلاثة او أربعة أسماء ليسمي منهم الرئيس وزيرا للداخلية، وذلك خلافا للاعراف والتقاليد التي كانت معتمدة لاسيما بعد "الطائف"، فالرئيس الهراوي رحمه الله هو من سمى وزير الداخلية وكذلك الرئيس اميل لحود والرئيس ميشال سليمان ولم يقترح عليهم احد هذه الأسماء، ما يدل على ان الرئيس الحريري ينوي اعتماد نمطا جديدا في تشكيل الحكومات، وهذا ما لا يقبل به الرئيس عون مطلقا". وأضاف : "في المقابل لمسنا من كلام الرئيس الحريري إيجابية وهي دعوته الى الابتعاد عن الخطاب المذهبي خصوصا خلال العمل على تشكيل الحكومة الجديدة، واننا نشجع على ذلك، وعلى إيجاد حلول واقعية للازمة الحكومية الراهنة".

على صعيد آخر، عرض النائب بوصعب للرئيس عون الخطوات التي اعتمدها للمساعدة في مكافحة وباء "كورونا " لاسيما في منطقة المتن "ولاحظت ان فخامة الرئيس يتابع هذه الإجراءات باهتمام وعناية، ولعل ما تحقق في هذا المجال هو نموذج اللامركزية الادارية الموسعة التي تبقى الحل المناسب للواقع اللبناني". وتطرق البحث أيضا الى حاجات منطقة المتن.

النائب السابق امل أبو زيد

واستقبل الرئيس عون النائب السابق امل أبو زيد الذي اطلعه على نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا الى موسكو والمحادثات التي اجراها مع نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف التي تناولت الأوضاع العامة في لبنان، وموضوع اللقاح الروسي " سبوتنيك " ضد وباء " كورونا" حيث ابدى الجانب الروسي استعداده لتقديم هبة من هذا اللقاح الى لبنان.

وأوضح النائب السابق أبو زيد ان البحث مع السيد بوغدانوف تناول أيضا الوضع السياسي الداخلي عموما، والوضع الحكومي خصوصا لاسيما في ضوء ما نسب الى القيادة الروسية من معلومات غير دقيقة.