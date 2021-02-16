ساعات تفصلنا عن العاصفة Joyce ... والثلوج تلامس الـ600 متر!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وملحوظ وحاد في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية حيث يشتد تأثير العاصفة Joyce وتصل سرعة الرياح الى 85 كم/س خصوصا في المناطق الشمالية ويرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار، وتهطل امطار تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000متر ويتدنى مستوى تساقطها خصوصا في المناطق الشمالية ليلامس الـ 600 متر خلال الليل.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء بالمنخفض الجوي البارد والعاصف Joyce، والذي يحمل معه أمطارا غزيرة، رياحا قوية وثلوجا على المرتفعات المتوسطة والمتدنية وما دون الـ 600 متر شمال البلاد، ويستمر سيطرته حتى يوم الجمعة حيث تنحسر تدريجا تاركا موجات من الصقيع والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: غائم جزئيا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خلال الفترة الصباحية خصوصا جنوب البلاد، يتحول تدريجا خلال النهار مع بدء الانخفاض التدريجي والسريع في درجات الحرارة الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وهطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر خصوصا في المناطق الشمالية، تكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها الى 75 كم/س يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد وتتشكل السيول، لذا يحذر من انجرفات في التربة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و ما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ 1100 متر.



الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وملحوظ وحاد في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية حيث يشتد تأثير العاصفة Joyce وتصل سرعة الرياح الى 85 كم/س خصوصا في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار، وتهطل امطار تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000متر و يتدنى مستوى تساقطها خصوصا في المناطق الشمالية ليلامس الـ 600 متر خلال الليل.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة منخفضة (الادنى هذا العام)، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق.

تخف حدة الامطار والثلوج اعتبارا من قبل الظهر مع حدوث انفراجات واسعة، وتحل موجات من الصقيع نتيجة الكتل الهوائية الباردة حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر خلال الليل، لذا نحذر من الانزلاقات على تلك الطرقات.



الجمعة: غائم جزئيا مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجا مع ساعات المساء ويتحسن الطقس اعتبارا من صباح السبت مع تكون الجليد على الطرق خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 100 متر وما فوق.



- الحرارة على الساحل من 7 الى 14 درجة، فوق الجبال من صفر الى 6 درجات، في الداخل من 1 الى 7 درجات.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 35 و50 كم/س تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر الى 75 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية.

- الانقشاع: متوسط الى سيء بسبب الضباب على المرتفعات وغزارة الأمطار حصوصا خلال الليل.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,22.

- ساعة غروب الشمس: 17,22.