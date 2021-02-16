living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ساعات تفصلنا عن العاصفة Joyce ... والثلوج تلامس الـ600 متر!

16
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وملحوظ وحاد في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية حيث يشتد تأثير العاصفة Joyce وتصل سرعة الرياح الى 85 كم/س خصوصا في المناطق الشمالية ويرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار، وتهطل امطار تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000متر ويتدنى مستوى تساقطها خصوصا في المناطق الشمالية ليلامس الـ 600 متر خلال الليل.


وجاء في النشرة الآتي:


- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء بالمنخفض الجوي البارد والعاصف Joyce، والذي يحمل معه أمطارا غزيرة، رياحا قوية وثلوجا على المرتفعات المتوسطة والمتدنية وما دون الـ 600 متر شمال البلاد، ويستمر سيطرته حتى يوم الجمعة حيث تنحسر تدريجا تاركا موجات من الصقيع والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع.


- الطقس المتوقع في لبنان:


الثلاثاء: غائم جزئيا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خلال الفترة الصباحية خصوصا جنوب البلاد، يتحول تدريجا خلال النهار مع بدء الانخفاض التدريجي والسريع في درجات الحرارة الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وهطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر خصوصا في المناطق الشمالية، تكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها الى 75 كم/س يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد وتتشكل السيول، لذا يحذر من انجرفات في التربة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و ما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ 1100 متر.


الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي وملحوظ وحاد في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية حيث يشتد تأثير العاصفة Joyce وتصل سرعة الرياح الى 85 كم/س خصوصا في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار، وتهطل امطار تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000متر و يتدنى مستوى تساقطها خصوصا في المناطق الشمالية ليلامس الـ 600 متر خلال الليل.


الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وبقاء درجات الحرارة منخفضة (الادنى هذا العام)، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق.
تخف حدة الامطار والثلوج اعتبارا من قبل الظهر مع حدوث انفراجات واسعة، وتحل موجات من الصقيع نتيجة الكتل الهوائية الباردة حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر خلال الليل، لذا نحذر من الانزلاقات على تلك الطرقات.


الجمعة: غائم جزئيا مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجا مع ساعات المساء ويتحسن الطقس اعتبارا من صباح السبت مع تكون الجليد على الطرق خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 100 متر وما فوق.


- الحرارة على الساحل من 7 الى 14 درجة، فوق الجبال من صفر الى 6 درجات، في الداخل من 1 الى 7 درجات.


- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 35 و50 كم/س تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر الى 75 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية.
- الانقشاع: متوسط الى سيء بسبب الضباب على المرتفعات وغزارة الأمطار حصوصا خلال الليل.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,22.
- ساعة غروب الشمس: 17,22.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout