بالصور - اعتداء وحشي ضحيته طفلة .. والمعتدية زوجة والدها!

A + A -

نشر الإعلامي جو معلوف صورا لاعتداء وحشي تعرضت له طفلة على يد زوجة والدها.

وغرد معلوف على تويتر قائلاً: بعد أن وصلتنا ليلاَ صور تظهر اعتداء وحشي على طفلة من الجنسية السورية على يد زوجة والدها اتصلنا بالقاضية نازك الخطيب التي تحركت سريعاً وأوعزت مخفر غزير بالتدخل وتوقيف الوالد وزوجته. التحقيق يجري بإشراف القاضية الخطيب على أن يتم الاستماع إلى إفادة الطفلة بحضور المندوبة الاجتماعية واحالة ملفها إلى قاضية الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها.



وتابع: إننا نشكر المواطن الذي قام بإبلاغنا ونطلب من جميع من يعلم بحالات مماثلة التواصل معنا لنتحرك باتجاه القضاء الذي لن يتساهل بمحاسبة كل معتدي على قاصر وحمايتهم من التعنيف.