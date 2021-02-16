نواب تكتل لبنان القوي يلتقون جمعية تجار الاشرفية - الرميل‎

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التقى وفد من نواب بيروت في تكتل لبنان القوي يضم النواب نقولا صحناوي ، انطوان بانو، الكسي ماطوسيان وهاغوب ترزيان جمعية تجار الاشرفية - الرميل وجرى البحث في آلية التعويض عليهم بالتزامن مع التعويض على اهالي بيروت المتضررين جراء انفجار الرابع من آب حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل.

النائب نقولا صحناوي أشار بعد اللقاء إلى انه تم تخصيص مبالغ للتعويض على المتضررين من الاهالي ومنها المئة مليار التي حررها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مخصصاته بالاضافة الى خمسين مليار أخرى ، يضاف اليها مئة وخمسون مليار ستقدمها البلدية ليصبح المبلغ الكامل ٣٠٠ مليار ليرة لبنانية. صحناوي أضاف ان الهدف هو الوقوف الى جانب الناس لعكس التهجير وقال انه حان الوقت ايضاً للوقوف الى جانب التجار ، ليس فقط من جانب الدولة التي عليها القيام بواجباتها تجاههم إنما من قبل المجتمع الدولي ايضاً الذي لطالما قال انه الى جانب لبنان.