أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 شباط 2021

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تسعى قيادات لبنانية لتثبيت هدنة إعلاميّة بين فريقي بعبدا وبيت الوسط واعتبار إفراغ الذخائر في اليومين الماضيين نهاية إطلاق النار المتبادل لإفساح المجال أمام مساعي الوسطاء لإعادة المسار الحكومي الى تبادل المقترحات بدلاً من تبادل المسؤوليات وتنازع الصلاحيات.



كواليس

قالت مصادر دبلوماسية عربية إن مسعى قطرياً بين واشنطن وطهران قد يصل الى إعلان أميركي عن استثناء مشتريات إيران الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من العقوبات سواء لجهة السماح بتوريد المشتريات او لجهة تحرير الأموال اللازمة مقابل تجميد إيران للخروج من الملحق الخاص للاتفاق المقرّر خلال أسبوع.



اللواء : أسرار

لغز

أثارت عمليات تطعيم وزير الصحة لعدد من الشخصيات ضجة على مواقع التواصل، لأسباب غير مفهومة أو مبررّة.



غمز

فوجئت أوساط نيابية وإعلامية بأسماء في «اللائحة الصفراء»، كان من شأنها أن تعمّق «الأزمة الشخصية» في ما يتعلق بمسار التشكيل!



همس

تطرق اتصال هاتفي بين مسؤول ودبلوماسي «شرقي» إلى ما كشف عنه مؤخراً من طلب رسمي بتدخل بلاده في الأزمة المتعلقة بتأليف الحكومة.

نداء الوطن : خفايا

في إطار متابعة برنامج الأسر الأكثر فقراً المموّل من البنك الدولي، تبين وجود توجه لتكليف شركة تابعة للمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق التابع لأحد الأحزاب، بإجراء المسح الاجتماعي لتحديد المستفيدين من البرنامج.

يعاني وزير خارجية سابق من تعقيد عائلي - سياسي بسبب مواقف ابنته واطلالاتها الاعلامية التي تتضمن إهانات للقيادات السياسية وللمحور الذي كان يمثله في الخارجية لسنوات.