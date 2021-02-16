عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 16 شباط 2021

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الاخبار : مريد البرغوثي... كاتب الشتات الفلسطينيّ

قرض الفقراء: البنك الدولي يفرض وصايته

التهرّب من الانتخابات الفرعية: «بروفا» لتأجيل الانتخابات العامة؟





الديار : موسكو تدخل على «خط الازمة» دون مبادرة : احذروا دفع «فاتورة باهظة»

اسرائيل تسعى لاستدراج واشنطن الى المنطقة.. فهل يدفع لبنان «الثمن» ؟

المواجهة مفتوحة بين عون والحريري.. «نشر للغسيل» وما خفي اعظم !

نداء الوطن : "حزب الله" يتفرّج على الصراع الرئاسي: "فخّار يكسّر بعضو"

"طحشة" روسية على التأليف: سياسة باسيل تضرّ بالمسيحيين!





اللواء : «الإشتباك الحكومي»: فريق العهد يقطع الجسور.. وباريس تتحرك!

انخفاض ملحوظ في عدّاد الإصابات .. ولا جلسة للموازنة وسط انقطاع التواصل



النهار: تصعيد حاد وروسيا تستعجل ايضاً "حكومة مهمّة"

الجمهورية : لبنان على شفير "سيناريوهات خطيرة"



البناء: نصرالله يتحدّث اليوم… لحل سريع للأزمة الحكوميّة… وأمل تؤكد بقاء مبادرة بري / سجال بعبدا وبيت الوسط على توتر عالٍ… ووساطات لهدنة إعلاميّة تفتح باب التشاور

«القومي» لمساءلة اللبنانيين الذي وقعوا دعوة لعدم رفع العقوبات عن سورية... ويصفها بالشائنة



the daily star: Hariri left door open to Cabinet solution: MP

l'orient le jour : La bataille pour la défense des chrétiens n’intéresse que... Aoun et Hariri