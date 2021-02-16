"المستقبل" : ليس مهماً تشكيل الحكومة بل الالتزام بالموقف ورفض الثلث المعطل

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العمل جار لإعادة ربط العلاقة بين الحريري وجعجع

الأنباء الكوييتة : تؤكد أطراف قريبة من أجواء تيار المستقبل لـ «الأنباء»، ان الالتفاف حول الرئيس المكلف، من جانب اللبنانيين والعرب والقوى الدولية مطلوب بإلحاح.

وتضيف أن معظم قوى المعارضة المحلية تدعم الحريري، من نبيه بري الى وليد جنبلاط الى سليمان فرنجية وسامي الجميل، والعمل جار لإعادة ربط العلاقة بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وترى هذه الأطراف لـ «الأنباء» انه ليس المهم بعد تشكيل الحكومة، ومتى وكيف، بل المهم التزام الحريري بعدم القبول بالثلث المعطل، وان الكثير من الخطوات متوقفة على خطاب السيد حسن نصرالله اليوم.