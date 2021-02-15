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تحذير قبل وصول العاصفة

15
FEBRUARY
2021
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دعت بلدية بجة في قضاء جبيل في بيان المواطنين بعد توقعات مصلحة الارصاد الجوية المرتبطة بحال الطقس لهذا الاسبوع "أخد كل الاحتياطات اللازمة للعاصغة الثلجية المتوقعة والتي ستضرب لبنان بدءا من ليل غد الثلثاء خصوصا أيام الاربعاء،الخميس والجمعة حيث تشير التوقعات الى تساقط الثلوج على علو 600 متر، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من اجل سلامتهم ومراقبة حال الطرق والتحقق من اطارات سياراتهم خصوصا في حال تشكل الجليد، والتأكد من وجود المحروقات لوسائل التدفئة نظرا للحرارة المتدنية التي ستصيب لبنان بدءا من يوم الأربعاء وصولا الى يوم الاحد".


ووضعت البلدية في تصرف ابناء البلدة الأرقام التالية للاتصال في حال الطوارىء:

رئيس البلدية رستم صعيبي:03406383، فادي الحاج 03496637 وسعادة سعادة 03646089.

وأشارت الى انه "قد تكون توقعات مصلحة الارصاد الجوية لا تعكس الصورة الحقيقية لحال الطقس، الا انه من الافضل ان نكون متيقظين بدل ان نؤخذ على حين غرة".

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