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بعد انتشار فيديو الطبيب الذي تلقى اللقاح بطريقة "خاطئة" ... هذا ما قاله وزير الصحة

15
FEBRUARY
2021
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أطلق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بقاعًا حملة تلقيح كورونا من مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك والحكومي من زحلة بعد نقل لقاحات "فايزر" إليهما صباح اليوم.


الخطوة الأولى انطلقت من مستشفى دار الامل الجامعي في دورس، وجال حسن على اقسام الجناح ثم القى بعدها كلمة، أكّد فيها على إطلاق الحملة بكل المحافظات من مستشفى دار الأمل الجامعي، وبعد تعثر لوجستي حصل في مستشفى بعلبك الحكومي.


وقال: "الاسبوع المقبل نطلق حملة متوازية من مسشفى بعلبك والهرمل الحكوميين، ومستشفى دار الامل الجامعي أعطت نموذجا للقطاع الخاص باستقبال حالات كورونا في المنطقة، وكانت دائما بجانب أهلها وبالتالي كان لنا الشرف بالتنسيق والوقوف قرب إدارتها، وبالمناسبة انوه بفريق "فايزر" الذي واكبنا منذ انطلاقتنا صباح اليوم في حملتنا التي بدأت من بعلبك الهرمل".


وحول فيديو انتشر على وسائل التواصل يظهر أحد الأطباء وهو يتلقح بشكل غير صحيح، قال: "ما حصل هفوة وخطأ كبيرين، وسنوجه الموضوع وتداعياته للتحقيق، وهذا يستوجب إجراءات إدارية وقضائية".

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