أمل ابو زيد: المبادرة الفرنسية لا زالت قائمة ولم تفشل

A + A -

أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية، النائب السابق أمل أبو زيد، إلى أن "المبادرة الفرنسية لا زالت قائمة ولم تفشل، وأنا حين زرت الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، سألته عما إذا كان هناك مبادرة روسية لجمع الشمل وإعادة تشكيل حكومة جديدة بناء على ما تم ذكره مسبقا في الإعلام اللبناني، وهو قال أنه "عندما يطلب منا نقوم بمبادرة، لكن الآن لا يوجد".

ولفت أبو زيد، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "هناك تنسيق بين السلطات الروسية والحكومة الفرنسية، والاتصالات لا زالت موجودة بينهما، ورغم أن المجتمع الدولي يحاول قدر الامكان مساعدة لبنان، إلا أنه علينا نحن أن نساعد أنفسنا". وأفاد بأن "هذه الزيارة كانت المرة الأولى التي أتكلم فيها مع السلطات الروسية بالمواضيع اللبنانية، لانه اثناء الزيارات نبحث مواضيع اقليمية لها انعكاس على الداخل اللبناني".



كما أكد أنه "نقل لبوغدانوف وجهة نظر رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو بدا متفهماً، لكن بالوقت نفسه كان هناك تشديد على ضرورة تشكيل حكومة، في وقت هو بات يعرف ان هناك فقدان ثقة"، موضحاً أن "الروس لديهم علاقات ممتازة مع جميع الأفرقاء السياسية في لبنان، وحول إمكانية ان يلعبوا دوراً بموضوع تسهيل تشكيل الحكومة في حال طُلب منها ذلك، لم لا!".



وشدد أبو زيد على أن "الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أساسي، والروس يتساءلون دائماً لماذا يجب أن يكون هناك شروط خارجية مفروضة حول دخول طرف في الحكومة أم لا، وهم ليس لديهم أي إشكالة مع الموضوع بل هم مع ما يريده اللبنانيون". وأفاد بأن "الروس ينظرون إلى تأثير عدم استقرار لبنان على تواجدهم في سوريا".



وأوضح أن "هناك اهتمام روسي بالوضع اللبناني، لكنه ليس أولوية لأن هناك العديد من الأمور حولهم، ولا فكرة لدي ما اذا كان لدى الرئيس عون نية لطلب مبادرة روسية". وأوضح ان "هناك اتصالات بين روسيا والسعودية في هذا الموضوع، ولا شك ان موقف المملكة سلبي فيما يتعلق بتسهيل موضوع تشكيل الحكومة، ولكن السعوديين يبدو أنهم غير مهتمين بالوضع اللبناني".



وحول اللقاح الروسي "سبوتنيك v"، أكد أبو زيد أن "أبلغ بوغدانوف موافقة وزارة الصحة اللبنانية على اللقاح، وهو بدوره أشار إلى أن هذه بداية جيدة، وانا قلت له اننا نريد منهم مساعدة عبر تقديم هبة للدولة اللبنانية بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها في لبنان، وهو أكد استعدادهم لذلك لانه يعتبر أن لبنان دولة صديقة وهي بحاجة للقاح كما كل الدول".