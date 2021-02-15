"ثلوج على ارتفاع 600 متر وما دون"... إليكم تفاصيل حال الطقس!

A + A -

أفادت مصاحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح غد الثلاثاء حيث يتأثر لبنان تدريجيًا بالمنخفض الجوي البارد Joyce والذي يتحوّل الى عاصفة يوم الأربعاء ويحمل معه أمطار غزيرة و ثلوج على المرتفعات المتوسطة والمتدنية و ما دون ال600 متر شمال البلاد . يستمر تاثير JOYCE حتى نهاية الأسبوع حيث ستترك خلفها موجات من الصقيع اعتباراً من صباح الخميس.



الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيًا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و انخفاضها في المناطق الجبلية و الداخلية مع تكون الضباب على المرتفعات وتساقط امطار خفيفة في المناطق الشمالية.



الثلاثاء: غائم اجمالا مع بدء الانخفاض الملحوظ و السريع في درجات الحرارة ابتداء من فترة الظهيرة حيث تشتد الرياح لتقارب ال ٧٠ كم/س يرتفع معها موج البحر و تتساقط الامطار تشتد غزارتها ليلا وتكون مترافقة مع عواصف رعدية و تتشكل السيول خاصة في المناطق الشمالية والداخلية ونحذر من انجرفات في التربة، كما تتساقط حبات من البرد. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠متر و ما دون ذالك في المناطق الشمالية و الداخلية مع احتمل لظهور غبار في الاجواء نتيجة تعمق الكتلة الباردة شمال ليبيا و مصر.

الأربعاء:غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وملحوظ في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح شديدة تقارب ال ٨٥ كم/س يرتفع معها موج البحر وتساقط امطار تشتد غزارتها احيانا و تكون مترافقة مع عواصف رعدية كما تتساقط حبات من البرد. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠متر و يتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية و الداخلية ليلامس ٧٠٠م.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وتساقط امطار في الفترة الصباحية تشتد غزارتها احيانا و تكون مترافقة مع عواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر و يتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية و الداخلية الى حدود ال٦٠٠ متر صباحاً. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث يحل موجات من الصقيع نتيجة الكتل الهوائية الباردة حيث يتكون الجليد على الطرقات الجبلية و نحذر من الانزلقات على تلك الطرقات.