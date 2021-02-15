أسرار الصحف ليوم الأثنين 15 شباط 2021

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اللواء : اسرار

لغز

سيصبح منصب سفير لبنان في واشنطن شاغراً نهاية الشهر الحالي بعد بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد، ولم ترشح الحكومة اللبنانية حتى الآن ديبلوماسياً جديداً يواكب التغير الحاصل في الإدارة الأميركية الجديدة!



غمز

يردد سياسي مخضرم أن «حرب البيانات» بين قصر بعبدا وبيت الوسط أفرزت مناخات غير مسبوقة في الجو السياسي، وأكدت صعوبة تأليف حكومة منتجة في ظل التشنج المهيمن على العلاقات الشخصية بين الرئيسين!



همس

لم تنفع المحاولات التي بُذلت مع مرجع روحي لتخفيف لهجة إنتقاداته لشخصيات رسمية وتحميلهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلد!

نداء الوطن : خفايا

ذكرت مصادر مطلعة ان نائباً سابقاً عن منطقة المتن الشمالي على علاقة تنظيمية بـ"سرايا المقاومة".

من المتوقع أن تعمد فرق الطوارئ التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مجدداً اليوم إلى إصلاح الأعطال الطارئة على قسطل خط "أفقا"، بعدما حاولت عبثاً إصلاحه ثلاث مرات بسبب تعرّضها لاعتداء بالضرب من قوى الأمر الواقع في المنطقة.

يقوم عدد من موظفي وزارة المالية باحتكار الطوابع المالية وبيعها بالسوق السوداء لعدد محدود من السماسرة غير المرخصين، حيث يُباع الطابع بأضعاف قيمته الاسمية، لتصل قيمة الطابع من فئة ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة.