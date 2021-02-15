لغز هاتف لقمان سليم : العائلة لم تسلّمه إلى التحقيق بعد! .. القضاء لم يُحرِّك ساكناً حيال إخفاء دليل

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رضوان مرتضى-

لم تُسلِّم عائلة لقمان سليم هاتفه الخلوي إلى التحقيق، رغم مرور 10 أيام على وقوع جريمة اغتياله. السلطة القضائية حاولت الإيحاء، الأسبوع الماضي، بأنّ الهاتف سُلِّم منذ نهار الخميس وبأن محتواه يُفرَّغ لدى «المكتب الفنّي» (التقني) في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، إلا أن مصادر قوى الأمن الداخلي نفت ما كانت تقوله المصادر القضائية.

وبعد الكثير من الأخذ والرد بهذا الشأن، علمت «الأخبار» أنّ عائلة سليم لا تزال مُصرّة على رفض تسليم الهاتف، مطالبة بضمانات! اللافت أنّ القضاء لم يُحرِّك ساكناً حيال إخفاء دليل ربما يكون أساسياً في الجريمة. لم تتجرّأ السلطة القضائية على اتخاذ أيّ قرار بإلزام العائلة بتسليم دليل، من المحتمل أن يؤدي إخفاؤه إلى عرقلة التحقيق لكشف هوية مرتكبي جريمة الاغتيال، ولا سيما أن شقيقة سليم، رشا الأمير، قررت منذ اليوم الأول لحصول الجريمة عدم تسليم الهاتف للأجهزة الأمنية اللبنانية بذريعة أنّها لا تثق بها. وعلمت «الأخبار» أنّ شقيق سليم زار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ليبلغه أنّ العائلة لن تسلّم الهاتف إلا بعد الحصول على ضمانات بالحفاظ على سرية محتوياته.

تواصلت «الأخبار» مع وكيل العائلة المحامي موسى خوري. المصادر القضائية قالت الأسبوع الفائت إن خوري وعد بتسليم الهاتف قبل نهاية الأسبوع، إلا أن ذلك لم يتحقق. وقال خوري لـ«الأخبار»: «أنا ملتزم بسرية التحقيق ولا يمكنني الإجابة عن أي سؤال قبل إنهاء الأجهزة الأمنية عملها».



وكانت رشا الأمير قد تدرّجت في مواقفها بشأن طلب الأجهزة الأمنية تسليم الهاتف، لتبلغ المحققين لاحقاً أنّه لا داعي للتحقيق لكونها تعرف قاتل شقيقها، ثم بدّلت رأيها لتقول للمحققين إنّ الهاتف ليس معها، علماً بأنّ رشا نفسها كانت قد كتبت على صفحتها على فايسبوك في اليوم الذي قُتل فيه شقيقها وقبل اكتشاف الجريمة: «وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب ولم نجد لا السيارة ولا لقمان. أين لقمان؟». قالت ذلك قبل أن تعود وتغيّر رأيها مجدداً لتقول إنّ أحداً لم يطلب منها تسليم الهاتف، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، علماً بأن محققين من فرع المعلومات قصدوا منزل العائلة، في اليوم التالي لوقوع الجريمة، من أجل تسلّم الهاتف، لكن من دون أن ينجحوا في الحصول عليه!

العائلة تطالب بضمانات بعدم تسرّب محتوى هاتف لقمان سليم

وبحسب مصادر التحقيق، فإن ردود رشا الأمير مدوّنة على المحاضر الرسمية. وإزاء ذلك، قرر النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان فتح تحقيق لإثبات أنّ الهاتف عثرت عليه شقيقة سليم ولا تزال تحتفظ به. واستُدعي محمد الأمين الذي كان يسهر لقمان سليم في منزله ليلة الجريمة.

إفادة الأمين أثبتت أنّ رشا اتصلت به ليلة الجريمة، لتُبلغه أنها حددت مكان هاتف شقيقها عبر خاصية find my iPhone عبر icloud، طالبة منه التوجه إلى المكان الذي ستُرشده إليه. ولدى عثوره عليه، طلبت رشا من الأمين أن يأخذ الهاتف، لكنه رفض أن يمسّه. عندها أبلغته أنها ستُرسل حسين خ، الذي يعاونها في عملها ليأخذ الهاتف. حضر حسين مع شخص آخر ليأخذا الهاتف ثم توجّها إلى بيروت. وقد استُدعي حسين خ إلى التحقيق، بناءً على إشارة القاضي رمضان، فأكد الرواية التي قدّمها الأمين، كاشفاً أنّه سلّم الهاتف إلى رشا في اليوم نفسه الذي وقعت فيه الجريمة.