والدة الشهيد جورج بو صعب للـtayyar.org: أنجبنا أبطالاً فما تخلونا نصير مجرمين تناخذ حقّن

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أكدت والدة الشهيد جورج بو صعب سميرة بو صعب عبر الــtayyar.org أنها تعتب كثيراً على القضاء لأن "فضل شمندر" محكوم 23 سنة من السجن حيث يجب ان يكون مرمياً، وهو إرهابي وفارّ من وجه العدالة، ونحن نراه اليوم يصوّر أغانٍ جديدة ومحطات تلفزة مأجورة ومرتهنة وتتعامل بالبترودولار لتسويق فيديو كليباته. وأضافت بو صعب:"فضل شمندر مجرم قاتل الجيش، فلماذا يريدون قتل الشهداء مرتين ولماذا استفزازنا؟ محطات تدعي أنها لبنانية وهي كل ما تمارسه فيه قلة أخلاق وقلة وفاء للجيش اللبناني وشهدائه. وتابعت بالقول:أطلب من فخامة الرئيس الذي لا يساوم على دم الشهداء أبداً، أن يتخذ خطوة ما في هذا الاطار إما لتوقيف المجرم فضل شمندر، إما لوقف بث أغنياته.

ورداً على سؤالحول ما اذا كانت عائلات شهداء عبرا ستقوم بتحرّكات معيّنة، أجابت بو صعب:"نحن تحت سقف القانون الذي يحظّر القيام بتحرّكات أو تجمّعات في الحجر الصحي، ولولا هذا الأمر "نحن منقدر نهز الأرض" ولكن نحن لا نريد ان نسبب الأذى لغيرنا".

وسألت بو صعب سلسلة من الأسئلة: لماذا لا يتم القبض على المجرم الارهابي فضل شاكر؟ من هو ذا الذي يبيّض صفحته؟ من هو ذا الذي يدفع الأموال لكي تُعرض أغانيه على الشاشات؟ لماذا شهداء الجيش خارج الحسابات؟

وأضافت:"نحن لا ننسى الذي قال قال يوماً أنه هو من يدفع راتب العسكري... هؤلاء جميععهم شركاء في الارهاب، وفي لبنان دواعش كثيرة.

وختمت بو صعب بالقول:"نحن أنجبنا أبطالاً وربّيناهم أبطالاً فاستشهدوا أبطالاً.... ما تخلونا نصير مجرمين نحن، تناخذ حق ولادنا".