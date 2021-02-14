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الحاج حسن: حزب الله من المسهلين والساعين لولادة سريعة للحكومة

14
FEBRUARY
2021
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أكد النائب حسين الحاج حسن أن “حزب الله هو من المسهلين والساعين لولادة سريعة للحكومة، على الرغم من كل الصعوبات التي تعترض ذلك والمعروفة لدى كل اللبنانيين”.

ودعا خلال رعايته حفل افتتاح “محمية الشهداء القادة للصنوبر” الذي نظمه “حزب الله” في جرد بلدة مقراق في البقاع الشمالي، لمناسبة الذكرى السنوية للشهداء القادة، إلى “التواصل والتلاقي والحوار لأجل تسهيل ولادة الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون، لتبدأ مسيرة الإصلاح وإعادة تصويب الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية، التي تضغط على الناس”، مناشداً الجميع “تذليل هذه العقبات وتدوير الزوايا لأجل ولادة الحكومة”.

وقال: “في كل عام نحيي ذكرى القادة الشهداء ونؤكد أننا ماضون على الدرب الذي خطوه بدمائهم، وإن المقاومة انتقلت من انتصار إلى انتصار وحررت الأرض وأعادت للأمة كرامتها وأوجدت معادلة ردع في وجه العدو الصهيوني والتكفيري واستطعنا أن نهزم هذا المشروع”، مشدداً على أننا “سنكمل الطريق حتى ننتصر ونستعيد ما تبقى لنا من أرض محتلة ونحافظ على ثرواتنا في البر والبحر”.
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