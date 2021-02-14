بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية حول كلمة الحريري ... ماذا جاء فيه ؟!

A + A -

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : في كلمة الرئيس الحريري

مغالطات كثيرة واقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها

-------------

ما اقر به الرئيس الحريري كاف للتأكيد بانه يحاول

فرض اعراف جديدة خارجة عن الاصول والدستور والميثاق

------------

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

مرة جديدة استغل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري ، ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة العتيدة وضمّنها مغالطات كثيرة واقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان . لكن تكفي الاشارة الى ان ما اقر به رئيس الحكومة المكلف في كلمته ، كاف للتأكيد بانه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض اعراف جديدة خارجة عن الاصول والدستور والميثاق .