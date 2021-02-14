امين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي : على الرئيس المكلف التحرّر من قيوده والتزاماته الداخلية والخارجية

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ادلى امين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي بالتصريح التالي:

برّر الرئيس المكلّف، تعديّاته على صلاحيات فخامة الرئيس الدستورية ومبدأ المشاركة في التأليف، برفضه إعطاء فخامته "ثلث معطل" مزعوم في الحكومة العتيدة، لكنه أصرّ في المقابل على تشكيل حكومة تضمّ ثمانية عشر وزيراً، يتمثل فيها الدروز، كما اصبح معلوماً بوزير واحد يختاره وليد جنبلاط، فيعطيه بذلك الرئيس المكلّف قدرة ميثاقية على التعطيل بصوت واحد.

ودعا العلم الرئيس المكلف الى التحرّر من قيوده والتزاماته الداخلية والخارجية، والإسراع في تشكيل حكومة بحسب الأصول والمعايير الدستورية والميثاقية، تكون مهمتها الاولى السير في التدقيق الجنائي، فينفي بذلك صورته التي باتت راسخة لدى الرأي العام اللبناني، كالمعطّل الحقيقي للتشكيل وللتدقيق الجنائي.

امين عام الاتحاد المسيحي

م. فرنسوا العلم