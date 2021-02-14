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عائلتا الشهيدين بو صعب وطانيوس: "ارحموا شهداءنا واخجلوا من أنفسكم!"

14
FEBRUARY
2021
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تُفاجئنا بعض وسائل الاعلام يوماً بعد يوم بمزيد من قلة الوطنية وقلة الضمير.

وكان لافتاً ومستفزاً جداً أن تعرض المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI وقناة الجديد أغنية جديدة للإرهابي الفار من العدالة فضل شمندر المعروف بفضل شاكر.

 

أولاً: نذكّر هاتين الوسيلتين وغيرهما أن المدعو شاكر إرهابي بحكمين صادرين عن المحكمة العسكرية، الاول في قضية أحداث عبرا بالسجن ١٥ عاماً مع الاشغال الشاقة بتهم مرتبطة بالإرهاب والتحريض والتمويل والثاني بقضية على علاقة بالإرهاب ومساعدة الارهابيين وتبييض الاموال، وبالتالي كل تسويق لبراءته هو تسويق كاذب ومضلّل وراجعوا أحكام العسكرية، والملف القائم بحقه في دائرة التحقيق كذلك.

 

ثانياً: نسأل هذه الوسائل الاعلامية عن الفائدة والهدف من تبييض صورة إرهابي موّل وحرّض على قتل عسكريين من الجيش اللبناني وإعادة تصويره في عقول الناس على أنه فنان مرهف... ألا تعلم هذه الوسائل أنها بذلك تقتل شهداءنا مرة جديدة؟

 

ثالثاً: نطالب الوسائل الاعلامية أن لا تبيع الشهداء مقابل حفنة من المال لأنها بذلك تبيع نفسها، وان تتوقف فوراً عن بث مثل هذه السموم. وندعو الاجهزة المعنية الى التحرك فوراً لتطبيق الاحكام القضائية والقبض على المجرم الفار ومنع تصويره على انه فنان يتمتع بكامل الحقوق واتخاذ كل الاجراءات بحق من تسوّل له نفسه أن يبيّض صورة قاتلي الجيش.

 

أخيراً نناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان دائماً الى جانب العسكريين الشهداء وعائلاتهم، ان يتدخل من خلال الايعاز الى المعنيين للتحرك سريعاً ووقف هذه المهزلة التي لم يعد يحتملها أي عقل وطني وضمير إنساني.

 

ارحموا شهداءنا واخجلوا من أنفسكم!

 

 ١٤ شباط ٢٠٢١

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